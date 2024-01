Governo do Irã diz que explosões que mataram mais de 100 em Kerman foram ato de terrorismo

Autoridades da província de Kerman, no sudeste do Irã, confirmaram que duas explosões que atingiram a região nesta quarta-feira, 3, estão relacionadas ao terrorismo, disse a agência estatal de notícias iraniana IRNA.

O anúncio vem em meio a uma escalada recente nos conflitos no Oriente Médio, depois de, ontem, o líder do Hamas, Saleh Arouri, ser morto em explosão atribuída a Israel, e após o governo iraniano enviar um navio de guerra ao Mar Vermelho em meio a ataques de retaliação do Iêmen aos navios de propriedade israelense ou com destino a Israel.

Uma última atualização mostra que pelo menos 103 pessoas morreram e 141 ficaram feridas nas explosões, que aconteceram no dia em que é realizada uma cerimônia em memória do general Qassem Soleimani, assassinado em 3 de janeiro de 2020 em um ataque de drones dos EUA em Bagdá.

*Com informações da Dow Jones Newswires