'Meu Cunhado É Um Vampiro', filme com Leandro Hassum, lidera ranking mundial da Netflix

A comédia brasileira Meu Cunhado É Um Vampiro, que entrou para o catálogo da Netflix no dia 24 de dezembro, está no primeiro lugar no ranking mundial dos filmes mais assistidos na Netflix em língua não inglesa. O filme, tem no elenco principal nomes como Leandro Hassum, Rômulo Arantes Neto, Edson Celulari, Mel Maia e Monique Alfradique.

De acordo com dados divulgados pela Netflix, na semana de 25 a 31 de dezembro, 11,4 milhões de horas assistida, uma média de 7,6 milhões de visualizações. A liderança do filme se dá em 27 países, sobretudo nos localizados nas Américas Latinas e Central. No entanto, o longa também furou a bolha em alguns países europeus, como Hungria, República Checa e Eslováquia.

Hassum comentou o feito em seu Instagram. "E seguimos fazendo história! Fomos o filme de língua não inglesa mais visto na Netflix. E seguimos no Top 10 em 27 países! Meus sinceros 7 milhões e 600 mil obrigados a cada play que foi dado", escreveu.

Em Meu Cunhado É Um Vampiro, um ex-jogador de futebol medroso, Fernandinho, papel de Hassum, precisa criar coragem para bancar o herói ao descobrir que o cunhado, Greg, interpretado por Arantes Neto, é um vampiro que pretende dominar o mundo.

Para isso, Fernandinho terá a ajuda de dois adolescentes, a filha Carol (Mel Maia) e o nerd Ameba (Caio Mendonça). O ex-jogador Zico faz uma participação especial na produção.