Filme Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe resgata história do quinteto e mostra o motivo do sucesso ser imortal

Minha brasília amarela, está de portas abertas pra mode a gente se amar... pelados em Santos. Com certeza você já ouviu este refrão em algum momento da sua vida, certo? Em apenas oito meses, a banda Mamonas Assassinas conquistou o Brasil com seu estilo único e divertido até o dia 2 de março de 1996, quando o jatinho em que o quinteto estava bateu na Serra da Cantareira e matou todos a bordo. A banda vivia o auge da carreira na época e o trágico acidente parou o país. Apesar de terem pouco tempo, Dinho, Bento Hinoto, Samuel Reoli, Júlio Rasec, Sérgio Reoli fizeram criaram músicas históricas que passaram de gerações para gerações.

Mas você conhece toda a história que originou o grupo? Como eles saíram do anonimato e se transformaram nesse fenômeno atemporal? O filme Mamonas Assassinas - O Impossível Não Existe resgata tim-tim por tim-tim da história dos integrantes, mostrando o motivo do sucesso ser imortal.

O longa foi filmado em Guarulhos, cidade natal dos integrantes, e mostra como Dinho, Sérgio, Samuel, Júlio e Bento se conheceram e decidiram que seria uma boa ideia fazer aquele som maroto juntos. É claro que nem tudo foi fácil e houveram tentativas fracassadas! O primeiro nome da banda era Utopia e não parecia em nada com o grupo conhecido pelo público. Quando o objetivo de serem roqueiros foi por água abaixo, os artistas decidiram abraçar quem eles realmente eram e as coisas começaram a fluir. Além da parte profissional, o filme também acompanha a vida amorosa de cada um e as tretas que rolaram.

Em nenhum momento, a produção foca no acidente trágico que tirou a vida do quinteto, mas sim nos desafios que os cantores precisaram enfrentar ao longo da carreira até se tornarem os queridinhos do público. Para isso, a escalação do elenco foi impecável e os atores surpreendem pela semelhança com a banda original. Ruy Brissac dá vida a Dinho, o vocalista, e tem a mesma energia do cantor, incluindo as caras e bocas, além de dar um verdadeiro show cantando Pelados em Santos, Vira-Vira e Robocob Gay. Contudo, algo que não passou batido (e acaba sendo ponto negativo) é a utilização de perucas exageradas que causavam estranhamento em quem assistia, assim como os cortes bruscos de cena, acelerando - sem necessidade - a história contada.

Uma surpresa é a escalação do ator para viver Bento. Se você achou que Alberto Hinoto se parece muito com o guitarrista original, bom, tem um motivo: ele é sobrinho (na vida real) do músico. Legal, né?

E tem mais! A produção do filme construiu o roteiro juntamente com os familiares e figurinos originais foram usados nas cenas. Prepara-se para ser inundado por pura nostalgia. Seja por conta do cenário dos anos 1990 ou da emoção de ver o quinteto nascendo, o longa atiça todos os sentidos e você vai sair do cinema cantando Pelados em Santos a plenos pulmões independentemente da sua idade ou se era fã de Mamonas Assasinas - o que só comprova como o seu sucesso é atemporal e imortal.