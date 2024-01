Nos EUA, DoE solicita aquisição de até 3 milhões de barris de petróleo para reabastecer SPR

O Escritório de Reservas de Petróleo do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos anunciou uma solicitação de até 3 milhões de barris para entrega à Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) em abril de 2024.

Segundo comunicado do órgão, esta é uma continuação da estratégia do DoE visando a compra de quando a aquisição possa ocorrer por um bom preço para os contribuintes: um preço de US$ 79 por barril ou menos, o que é menos do que a média de cerca de US$ 95 que o DoE recebeu pelas vendas de emergência do SPR em 2022.

O DoE já comprou um total de 13,83 milhões de barris de petróleo para o SPR por um preço médio de 75,63 dólares, bem como acelerou quase 4 milhões de barris de retornos cambiais, de acordo com a sua estratégia de reabastecer o SPR.