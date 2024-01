De Minaur festeja triunfo sobre Djokovic: 'Venci o melhor de todos os tempos'

Euforia e êxtase dominaram as emoções do australiano Alex De Minaur após a vitória sobre sérvio Novak Djokovic nesta quarta-feira, no confronto que abriu as quartas de final entre Sérvia e Austrália pela United Cup. Após bater o número um do mundo por 2 sets a 0, o australiano não segurou a emoção pelo resultado.

"Incrível. É difícil colocar em palavras. Uma sensação muito boa. Tudo o que poderia ter corrido bem, aconteceu hoje. Estou feliz por poder dizer que consegui vencer o Djokovic, o melhor de todos os tempos", comemorou o atual 12º colocado no ranking da ATP.

O resultado expressivo também veio em forma de desabafo, já que o tenista australiano aproveitou os holofotes para rebater os críticos que sempre contestaram a sua eficiência em quadra.

"Ouvi que não sou grande e forte o suficiente, que sou um empurrador de bolas, que não tenho poder de fogo e nunca serei um jogador top. Isso faz com que eu tenha fogo para adicionar mais gasolina a esse motor que está pronto para fazer tudo o que estiver ao meu alcance. Vou sempre tirar o máximo de mim", afirmou.

Este foi apenas o segundo encontro entre os dois. No primeiro, há pouco mais de um ano, pelo Aberto da Austrália, o tenista sérvio confirmou o favoritismo vencendo o duelo por 3 sets a 0. Questionado sobre o que mudou nessa partida, De Minaur comentou sobre a estratégia.

"Tentei jogar ponto a ponto e focar no que estava fazendo. Saquei de maneira inacreditável tecnicamente para os meus padrões, coloquei pressão quando necessário, e executei o plano de jogo. Estou muito feliz."

LAURA PIGOSSI ESTREIA COM VITÓRIA NAS DUPLAS EM CAMBERRA

Após ser eliminada na primeira rodada de simples no WTA 125 de Camberra, a brasileira Laura Pigossi estreou com vitória na chave de duplas nesta quarta. Ao lado da filipina Alexandra Bala, ela derrotou a italiana Sara Ernani e a mexicana Renata Zarazua de virada por 2 sets a 1 (parciais de 5/7, 6/0 e 10-6), em 1 hora e 35 minutos. Na próxima rodada, ela terá pela frente as cabeças de chave número 4 do torneio: a húngara Anna Bondar e a suíça Celine Naef.