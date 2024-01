Inmet emite alerta de tempestades para 12 Estados e DF

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta no início da manhã desta quarta-feira, 3, para o risco de tempestade em 12 Estados do País, além da região de Brasília. Segundo o comunicado, a previsão é de volumes de chuva que podem variar entre 50 e 100 mm/dia, além de ventos intensos entre 60 a 100 km/h. Com isso, há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas nos Estados que devem ser atingidos por esse sistema climático.

O alerta vale para:

- Região Norte: possibilidade de volumes mais intensos para municípios do Pará, Rondônia e Tocantins;

- Região Centro-Oeste: partes dos Estados de Goiás e Mato Grosso está no mapa das chuvas;

- Região Sudeste: Minas Gerais e Espírito Santo devem receber o maior volume de precipitação nas próximas horas;

- Região Nordeste: Bahia, Ceará, Maranhão, Pernambuco e Piauí serão os mais afetados.

A lista completa dos municípios incluídos na zona de alerta pode ser consultada no site do instituto.

Apesar do aviso, o Inmet lembra que ele não necessariamente garante a ocorrência de chuvas intensas em todas as regiões, já que a possibilidade de precipitação volumosa e localizada é típica do verão e, nesse caso, se deve à atuação da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), que passa pelas regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste.

O Inmet afirma ainda que os modelos meteorológicos do instituto mostram que o primeiro mês de 2024 indica chuva abaixo da média no Norte e Sul do País e acima da média no Centro-Oeste, Sudeste e Nordeste. As temperaturas deverão ser acima da média em praticamente todo o Brasil, assim como nos últimos meses de 2023, com ondas de calor localizadas e podendo chegar a patamares recordes.