Profissionais brasileiros no exterior: conheça 10 erros mais comuns

Muitos brasileiros buscam em outros países estabilidade financeira, crescimento na carreira e novas experiências pessoais e profissionais. Mesmo depois de chegar a esse patamar, no entanto, é necessário que a pessoa esteja ciente de que existem diferenças entre o Brasil e o país escolhido, independentemente de qual seja. É o que explica Kátia Wendt, fundadora da Wendt Global, empresa especializada na realocação de profissionais.

“Trabalhar em outro país é uma conquista imensa, mas ‘apenas’ metade do caminho. O executivo precisa estar preparado para encarar uma série de mudanças, especialmente se estiver em um cargo de liderança, no qual será responsável por outras pessoas”, diz. “Para que tudo corra bem é preciso ir além de executar o trabalho com perfeição e entender costumes, culturas, pessoas”, completa.

Abaixo, a especialista lista os 10 maiores erros cometidos por profissionais brasileiros no exterior:

Falta de compreensão cultural: Ignorar ou subestimar as diferenças culturais pode levar a mal-entendidos, conflitos e dificuldades de adaptação. Comunicação ineficaz: Não se comunicar de forma clara e eficaz devido a barreiras linguísticas, diferenças culturais ou estilos de comunicação pode prejudicar a produtividade e os relacionamentos no trabalho. Falha na adaptação: Não se adaptar ao novo ambiente, incluindo costumes, práticas comerciais e estilo de vida, pode dificultar a integração e a eficácia no trabalho. Resistência à mudança: Alguns executivos podem resistir a mudanças, tentando impor métodos e práticas que funcionam em seu país de origem, sem considerar a relevância ou eficácia local. Falta de sensibilidade cultural: Não mostrar sensibilidade com as tradições, os valores e as crenças locais pode criar tensões e dificultar o trabalho em equipe. Desconhecimento das leis e regulamentos locais: Não compreender as leis, regulamentos e práticas comerciais do país hospedeiro pode levar a problemas legais e operacionais. Falta de desenvolvimento de redes de apoio: Não construir relacionamentos sólidos com colegas locais ou outros profissionais na mesma situação pode limitar o apoio e a orientação disponíveis em um ambiente estrangeiro. Expectativas irreais: Esperar que tudo funcione da mesma maneira que em seu país de origem pode levar a decepções e frustrações, especialmente se as expectativas não forem realistas em relação ao ambiente de trabalho e à cultura local. Gestão inadequada da equipe: Não compreender as diferenças de estilo de gestão e não adaptar as abordagens de liderança à cultura local pode resultar em baixa produtividade e insatisfação da equipe. Falta de habilidades de resolução de problemas interculturais: Não saber lidar com conflitos e desafios interculturais pode dificultar a colaboração eficaz e a resolução de problemas dentro da equipe e com stakeholders locais.

“Para evitar esses erros, os executivos devem investir tempo e esforço para aprender sobre a cultura local, desenvolver habilidades de comunicação intercultural, demonstrar flexibilidade e adaptabilidade, e estar abertos a aprender com a nova experiência. Um treinamento intercultural prévio à mudança e o apoio contínuo durante a estadia no exterior também podem ser muito úteis para evitar esses erros comuns”, finaliza Kátia.