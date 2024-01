O acampamento da Vila Dora. Cuidando de Santo André. Constituindo uma família. A história hoje contada.

Da minha casa, em Utinga, eu ouvia a sinfonia de apitos, inclusive da GM, em São Caetano.

Dilson Nunes, de Santo André, a respeito da Memória publicada em 31 de dezembro, “O apito das fábricas”, de um antigo costume do Grande ABC industrializado quando da virada do ano.

Diariamente, desde o acampamento nos arredores da cidade – hoje Parque Central de Santo André – equipes do Semasa se deslocavam para as áreas de trabalho. No final da tarde, o retorno.

“Era um rito muito bonito. Todo mundo trabalhando convencido de que estavam fazendo um serviço muito sério”, rememora o entrevistado desta semana do programa “Memória na TV”.

Todos sabiam que tinham hora para entrar, mas, eventualmente, não para sair. A cidade necessitava deles, entre os quais os que estão nestas fotos.

OPERACIONAL. Curso de Treinamento de Liderança e CIPA: Jurandir Monteiro Cardoso (o primeiro em pé), Otávio Cabrera, Ayzo Valério, Orlando Aparecido da Silva, Idelfonso Teixeira da Silva, José João Barbosa, Gerson Danelucci, Anísio Antônio da Silva, Lucia Etruri, Valdomiro Denis, Jair da Silva, Laurito Teixeira de Souza Filho, Belmiro Alves, Dermeval Alves e José Mendes.

Agachados: Geraldo Luiz Gonzaga, José Dias, Lázaro de Morais, Milton de Mello, José Aparecido e Benedito Antonio Barbosa.

TURMA DO ESCRITÓRIO. Sueli Conceição de Souza (a primeira à esquerda), Viviane, Valter Borges da Silva, Yoshiko Yamaguti, Romeu Vani, Neto, José Roberto Camargo e Orlando Aparecido da Silva.

NO AR

A entrevista completa de José Roberto Camargo está no site do Diário (www.dgabc.com.br) e no Youtube.

Crédito das fotos 1 e 2 – Acervo: José Roberto Camargo

BOCAS DE SINO. Estamos no acampamento do Semasa em Vila Dora. Final dos anos 1970. Eram todos jovens aqueles servidores. Formavam uma família. Objetivo maior: cuidar de Santo André, manter e zelar pela cidade

NAS ONDAS DO RÁDIO

Memória

Rádio Bandeirantes AM (840) e FM (86.3 e 90,9). Ano Novo, novas memórias. Produção e apresentação: Milton Parron. Hoje, às 22h (mais ou menos); amanhã às 7h, com reprise na sexta-feira, dia 12, às 22h. Também disponível nas principais plataformas digitais, no Spotify e no Apple PodCast.

Arquivo de Memórias Musicais

Roberto Carlos vem aí. Vai cantar no Aramaçan, em março. Até lá, em seu programa, José Clovis reservará espaço para falar do rei e tocar suas canções mais raras. produção: Solange Vieira Nolasco. Neste domingo, às 15h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9.

Canta Itália

A família Martin Bianco de São Bernardo. Marquitho Riotto conhece toda a família. O professor José Roberto, que está no DGABC-TV desta semana, é seu vizinho. Dona Santina, sogra do Zé Roberto, era a mais antiga moradora da Rua Antonio Frederico Ozanan, no bairro Nova Petrópolis.

Espaço “Saiba Mais”, sempre com uma curiosidade da Itália.

Janela “La Salsa Italiana” e sua canção com “molho” diferenciado.

A lenda da Befana Buona.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Quinta-feira, 6 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8589

MANCHETE – CPI do Orçamento prorroga prazo para a entrega do relatório final.

DIADEMA – Prefeitura procurava saída para loteamentos clandestinos. Os números eram terríveis: perto de 100 mil pessoas moravam em áreas irregulares; 25% da população em área de proteção aos mananciais.

Reportagem: José Antonio Leite.

ADEUS – Luiz Gutierri, repórter-fotográfico, era sepultado no Cemitério da Saudade, em Vila Assunção. Fez carreira na Prefeitura de Santo André e colaborou com o Diário desde os tempos do News Seller.

EM 6 DE JANEIRO DE...

1954 - Tomava posse o 1º Conselho (interino) do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo em Santo André, sob a direção de Antonio Braga.

1969 - Prefeitura de São Caetano incluía o peixe na merenda escolar.

HOJE

Dia de Reis

Dia do Astrólogo

Dia da Gratidão

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Dirce Reis e Morro Agudo.

Em Pernambuco, Inajá e Sirinhaém.

E mais: Alegre (ES), Angra dos Reis (RJ), Criciúma (SC), Itapuranga (GO) e Vigia (PA).

Presépios, 800 anos

A obra de São Francisco de Assis - final

Presépio Oriental

Coleção: Luiz Romano

Em exposição na Secretaria de Esportes, Lazer e Juventude de São Caetano, bairro Cerâmica.

Endereço: Avenida Fernando Prestes, 190, ao lado do Espaço Chico Mendes.

Realização: Fundação Pró-Memória