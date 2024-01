Felipe Monteiro, de Santo André, conquista medalha de ouro na 18ª OBMEP

Apaixonado por desafios de lógica, o andreense Felipe Monteiro conquistou medalha de ouro, na categoria regional, e medalha de prata, na categoria nacional, da 18ª Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (OBMEP). O estudante que acabou de se formar no 3º ano do Ensino Médio, na Escola Vereda, não media esforços nos estudos, se preparando 2 horas por dia após o horário escolar.

“Eu não estava esperando receber uma das maiores notas do ABC, mas fiquei muito feliz quando vi o resultado e soube da medalha, é uma grande conquista para meu último ano da escola e com certeza me trouxe boas esperanças”, ressalta o vencedor.

As conquistas não param por aí. Movido por grandes sonhos, Felipe almeja cursar física. Sua determinação o levou à segunda fase da FUVEST E UNICAMP, semeando promissoras possibilidades para o futuro. “Desde o 6º ano, participo da OBMEP e sempre gostei muito da área de matemática. Ao chegar no Ensino Médio, conheci a física mais a fundo, criei uma paixão pela área e percebi que era aquilo que eu queria”, explica Monteiro.

Durante a trajetória acadêmica, o jovem sempre engajou em diversos projetos escolares e tomava à frente em mobilização de colegas e demais estudantes. Devido sua referência, foi escolhido para marcar o término do ciclo escolar e ser o orador da turma. Para tanta dedicação, coordenadores e professores inspiraram a história de Monteiro.

“Coordenadores de matemática regionais e alguns professores meus, como o Caique, Yuri, Lucas e Aldo, da minha escola, me incentivaram muito a trilhar esse caminho. Um grande evento na minha vida foi quando estava no oitavo ano da escola e tinha recebido medalha de ouro. Outro momento marcante foi a OBMEP do ano anterior, em que fui até Salvador receber a premiação. Tudo que eu presenciei lá me fez querer ainda mais me esforçar para as olimpíadas”, salienta.