Obituário - 4 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Carlos Xavier de Paula, 91. Natural de Registro (SP). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Angelita de Souza Bedim, 90. Natural de Limeira (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Valdir Álvaro Sturn, 90. Natural de Itu (SP). Residia no Centro de Santo André. Dia 30. Memorial Planalto.

Fumiyo Nakamichi, 87. Natural do Japão. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 30. Memorial Jardim Santo André.

Nilva Penha dos Santos de Souza, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Alpina, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Vilken Edison Oliveira da Silva, 83. Natural de Lucélia (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 30. Jardim da Colina.

Agenor José da Silva, 80. Natural de Gravatá (PE). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Sincerre, 76. Natural de Olímpia (SP). Residia em Utinga, Santo André. Dia 30. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dorvalina Lessa Coelho, 75. Natural de Conselheiro Pena (MG). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Pedro Jácomo Fajoni, 73. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Adutora, em São Paulo, Capital. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Iveli Sperandio, 56. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 30. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Patrícia Bezerra da Silva de Jesus, 44. Natural de Ibimirim (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Autônoma. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Thaís Molina Moreira, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Analista de qualidade. Dia 30. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Roberto Iwao Tamai, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

Lucilene Grosso Orlandi, 57. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 30. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Bolivar de Souza, 90. Natural de São Caetano. Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Maria Clemência Esteves Rafael, 89. Natural de Portugal. Residia na Vila Seckler, em São Paulo. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Darci Damian, 73. Natural de Relvado (Rio Grande do Sul). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Juarez Cupertino de Oliveira, 69. Natural de São Paulo. Capital. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Raimundo Donizeti Bertti, 65. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

DIADEMA

Alice Maria da Silva de Oliveira, 90. Natural de Marechal Deodoro (AL). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 30. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

Maria Teresa Lourenço, 86. Natural de Piumhi (MG). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Aparecida Ruiz Hubner, 81. Natural de Promissão (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Júlio Mendes da Silva, 73. Natural de Bom Jesus da Lapa (BA). Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Luiz Pinheiro do Nascimento, 68. Natural de Agogados da Ingazeira (PE). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria Angelina Afonso, 65. Natural de Rolândia (PR). Residia no bairro Taboão. Dia 30. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (SP).

José Marcelo dos Santos, 55. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Dia 30. Cemitério Municipal de Diadema.