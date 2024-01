Carrie Bernans, atriz de 'Pantera Negra', tem ferimentos graves após ser atropelada

A atriz e dublê Carrie Bernans, de filmes como Pantera Negra e Vingadores: Ultimato, foi vítima de um atropelamento durante as comemorações de fim de ano em Nova York, nos Estados Unidos.

Carrie postou uma foto no hospital e os ferimentos chocaram seus fãs. A primeira manifestação nas redes sociais foi da mãe da atriz, Patricia Lee. Ela contou o que ocorreu. "Um homem estava tentando escapar de um atropelamento (na verdade, de acordo com a revista People, se tratava de uma perseguição policial) e bateu em vários carros antes de atingir uma barraca de comida na qual ela e sua amiga estavam perto", escreveu.

A mãe da atriz disse que, em um primeiro momento, Carrie ficou inconsciente após ser jogada para debaixo da barraca. A atriz precisou passar por uma cirurgia. "Ela teve alguns ossos quebrados, fraturas e dentes lascados, mas agradece a Deus por estar viva", contou Patricia, que também afirmou que o filho de Carrie, Jax, não estava com ela no momento do incidente.

A mãe de Carrie ainda fez um pedido aos fãs. "Por favor, mantenham a Carrie em seus pensamentos e orações. Ela está com muitas dores, mas se curando".

Uma amiga de Carrie, Milian Zoe, que foi visitá-la no hospital, anunciou que foi aberta uma espécie de vaquinha virtual para que ajudar no custeio dos tratamentos que a atriz terá que passar, sobretudo nos custos do hospital no qual ela segue internada.

"Carrie é uma mãe solo de um lindo menino, Jax, que ainda não completou um ano. Entre tratamento dentário e hospitalar, além do tempo que ela ficará fora do trabalho, qualquer um de vocês que possa ajudar neste período (de recuperação) significaria muito para nós", escreveu.