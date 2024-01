Lula estende recesso de final de ano e adia retorno a Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decidiu estender o recesso de final de ano e adiou o retorno para Brasília, inicialmente previsto para esta quarta-feira, 3. De acordo com interlocutores do governo, a expectativa é que Lula volte à capital federal na quinta-feira, dia 4.

O chefe do Executivo escolheu passar as festas de final de ano na Restinga de Marambaia, no Rio de Janeiro. Ele embarcou no dia 26 de dezembro para o destino. A primeira-dama, Rosângela da Silva, conhecida como Janja, acompanha o petista.

A Restinga de Marambaia é um pedaço privativo do litoral fluminense nas áreas dos municípios do Rio de Janeiro, Itaguaí e Mangaratiba. O local é administrado pela Marinha, pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea Brasileira (FAB) e, por se tratar de uma área militar, seu acesso é restrito. Na região, há também uma unidade de treinamento de fuzileiros navais.

Após o adiamento da sua volta a Brasília, Lula publicou, na manhã desta quarta, uma foto sua no mar. "Reencontro com o mar para começar 2024 com muita energia para rodar o Brasil", escreveu o presidente em mensagem no X, antigo Twitter.

Decisões

O retorno de Lula à capital federal será acompanhado de decisões a serem tomadas pelo governo federal. No dia 8 de janeiro, a gestão Lula 3 planeja um ato de "aniversário" de um ano dos ataques às sedes dos Três Poderes em Brasília. Os governadores serão convidados para participar.

A data, inclusive, representará o último dia do ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, no cargo. Dino teve o nome aprovado ao Supremo Tribunal Federal (STF) pelo Senado em dezembro e deve assumir como ministro da Corte Suprema no final de fevereiro. A substituição, contudo, ainda é incerta, já que Lula ainda não decidiu o nome para chefiar a pasta.