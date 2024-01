Richarlison diverte a web ao assumir namoro de forma inusitada

O amor está no ar! O jogador de futebol Richarlison decidiu assumir de uma vez por todas o namoro com Amanda Araujo de uma forma bem inusitada e engraçada, do jeitinho que só ele poderia fazer.

O atleta compartilhou um vídeo divertido que viralizou nas redes sociais. Nas imagens, duas galinhas aparecem e uma acaba colocando um ovo. Elas estão em cima de um telhado e antes que o ovo alcance o chão, nasce o novo casal.

A música escolhida para ficar de fundo revela os desejos de Richarlison com a jovem:

Eu sou homem de uma mulher só, só quero ser feliz com o meu xodó.

Fofos, né? E em resposta ao novo namorado, Amanda brincou no X, antigo Twitter:

Eu assumindo aos poucos, postando fotos fofinhas. E o Richarlison... Eu amo esse homem.

Amanda e Richarlison estão enfrentando rumores de namoro desde julho de 2023, quando eles começaram a trocar comentários e elogios nas redes sociais. A ruiva tem, atualmente, 20 anos de idade e é estudante de Direito.