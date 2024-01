Em meio a rumores de separação, esposa de Kayky Brito faz reflexão sobre recomeço

Os primeiros dias de 2024 já estão se passando e algumas pessoas ainda estão definindo as metas e desejos para o novo ano que está começando. E esse parece ser o caso de Tamara Dalcanale, esposa de Kayky Brito.

Na noite da última terça-feira, dia 2, ela compartilhou um texto reflexivo sobre recomeços. É importante ressaltar que a jornalista e o ator estão enfrentando rumores de que o casamento deles chegou ao fim.

Nos Stories, Tamara compartilhou o longo texto com os seguidores:

Recomece. Recomece sendo você, por você e com você. Recomece alinhando planos, sonhos e desejos. Recomece escrevendo uma nova história para sua vida e acredite nela. Recomece um novo curso, um novo trabalho, um novo projeto. Recomece se amando mais. Recomece levando paz, calmaria e luz para quem precisar, inclusive para você. Recomece sendo sua melhor versão. Recomece plantando coisas boas que lá na frente você as colherá. Recomece eliminando da sua vida tudo aquilo que te impede de voar. Recomece, hoje, agora, a qualquer momento. Porque enquanto há vida, há esperança, há mudança, há recomeços, há novas histórias... Acredite no seu potencial. Ignore o que não te agrega. Esteja em paz consigo e busque sempre cultivar bons hábitos, boas energias, boas ações e vibrações positivas por onde estiver. Filipe Pimente.

Vale lembrar que no dia 1° de janeiro, logo após a virada do ano, Tamara também compartilhou outro texto avaliando o seu 2023:

Que ano?! Quanta coisa vivi. Lições que enfrentei, outras, compreendi. Um dia desses alguém me disse: você chegou tão lá no fundo do poço, aguentou e ainda aguenta tanta coisa, que você vai ver, é como você fosse uma mola que estivesse lá embaixo encolhida e na hora que soltar, você vai voar! Vai dar a voltar por cima como ninguém nunca viu. É aquilo, tudo acontece exatamente como tem que ser.