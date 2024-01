Campeão do mundo que atacava Neymar agora mira Mbappé: 'Espero que vá embora'

O mercado da bola constantemente se agita quando o nome de Kylian Mbappé entra em pauta. O astro francês por diversas vezes já teve sua saída do Paris Saint-Germain especulada, mas até o momento nada foi concretizado. Esta frequente indefinição sobre o futuro do atacante de 25 anos tem incomodado Christophe Dugarry, campeão mundial com a França em 1998.

"Tenho a impressão de que a cada seis meses é: ele fica, ele vai... Isso me incomoda. Estou cansado disso", disse Dugarry ao podcast Rothen senflamme, do veículo francês RMC sport. "Quero que Mbappé embarque em um projeto de clube e deixe de estar em um projeto mais pessoal. Eu estou cansado de ouvir conversas sobre seu futuro clube a cada seis meses. Estou farto. Não estou interessado, não estou mais interessado."

Christophe Dugarry é um nome conhecido no futebol brasileiro. Ele foi um duro crítico de Neymar no período em que o atacante da seleção brasileira esteve no PSG. Em março do ano passado, chegou a comemorar a lesão que o camisa 10 teve, precisando passar por cirurgia no tornozelo direito. "Não quero vê-lo mais no campo. Isso me cansa", comentou na ocasião.

Hoje, seus holofotes se voltaram para Mbappé. "Espero que ele vá embora, de todo o coração. Acho que ele está estagnado. Acho que nos jogos ele é cada vez mais previsível, falta força, caráter na luta", explicou.

"Até que se prove em contrário, o futebol é um esporte de equipe. Ele (Mbappé) não foi contratado pelas estatísticas, mas para que o seu clube ganhasse a Liga dos Campeões. Este não é o caso neste momento. Queria todo o poder, ser o líder do time, e agora que o é, parece um pouco com uma criança. Às vezes parece que seu traje é grande demais para ele", completou Dugarry

No momento, Mbappé pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo. A notícia mais recente é de que o Liverpool estaria disposto a brigar forte para tê-lo. Segundo o jornal britânico Daily Mail, dois pontos estariam a favor dos ingleses: o técnico Jurgen Klopp, com quem teria uma boa relação, e a própria mãe do atacante, que é torcedora do clube inglês. O Real Madrid, no entanto, sempre foi o favorito caso o atleta optasse por deixar o PSG.

A briga é boa. O clube merengue promete fazer uma última investida ainda nesta semana. Segundo o jornal espanhol Marca, o valor que será apresentado é de quase R$ 700 milhões. Recentemente, o jogador recusou uma proposta de R$ 1,6 bilhão para atuar no Al Hilal, da Arábia Saudita.

Enquanto isso, o atacante francês continua como a principal arma do PSG para a disputa do Campeonato Francês e da Liga dos Campeões.