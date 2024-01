Aposentado dos palcos, Milton Nascimento curte dia de praia na companhia do filho

Desde que se retirou dos palcos no final de 2022, a maior diversão do cantor e compositor Milton Nascimento, 81 anos, é viajar. Ele já fez um giro pela Europa e sempre costuma ir de carro do Rio de Janeiro, onde mora, para Belo Horizonte, cidade de coração. Essas viagens são sempre feitas ao som dos Beatles.

Dessa vez, Bituca mudou o roteiro. Em vídeo publicado em seu Instagram na noite desta terça-feira, 2, ele aparece feliz sentado na beira do mar. Em outro trecho, ele está ao lado de seu filho, o empresário Augusto Nascimento, que usa um drone para fazer imagens dos dois. Milton, inclusive, dá um tchauzinho para a câmera.

Recentemente, Bituca teve outro momento de felicidade: ele conheceu pessoalmente um de seus ídolos, o ex-beatle Paul McCartney, durante a passagem do músico pelo Rio de Janeiro.

Milton adotou Augusto em 2017, depois de uma aproximação entre eles. Desde então, o filho tem cuidado da vida pessoal e empresarial do músico. Nos anos 1970, Bituca também se declarou pai de um jovem chamado Pablo, filho de uma ex-namorada. Milton, inclusive, fez uma música para Pablo no álbum Milagres dos Peixes, de 1973.