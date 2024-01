Ana Ofelia Murguía, que deu a voz à personagem Mamá Coco em Viva - A Vida é uma Festa, morre aos 90 anos de idade

Lembre de mim... Quem não se emocionou assistindo ao filme Viva - A Vida é uma Festa, da Disney Pixar? Pois bem, um comunicado do Ministério da Cultura do México acabou adicionando uma camada ainda mais emotiva ao filme ao anunciar a morte da atriz Ana Ofelia Murguía, que deu voz à personagem Mamá Coco.

A mexicana morreu no dia 31 de dezembro de 2023, aos 90 anos de idade, deixando um legado marcante para trás. Tanto é que o México irá prestar uma homenagem a ela no dia 26 de janeiro no Palacio de Bellas Artes, na Cidade do México.

Caso você não se lembre, Viva foi um grande sucesso da Pixar, levando Oscar de Melhor Animação em 2018. A história aborda a vida de um jovem menino, Miguel, que sonha em se tornar músico. No entanto, ele nasceu em uma família em que todos abominam a prática devido a um acontecimento trágico do passado.

Vai deixar saudade, não é?