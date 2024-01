Buscas por helicóptero que desapareceu a caminho de Ilhabela chegam ao terceiro dia

A Força Aérea Brasileira (FAB) retomou nesta quarta-feira, 3, as buscas pelo helicóptero que desapareceu no último domingo, 31, véspera de réveillon, após decolar de São Paulo com destino a Ilhabela, no litoral norte do Estado.

A FAB destacou que as missões de busca incluem uma aeronave SC-105 Amazonas, do Segundo Esquadrão do Décimo Grupo de Aviação - Esquadrão Pelicano. O avião é preparado e especializado para cumprir missões de busca e salvamento.

O último contato do centro de controle aéreo com o aeronave desaparecida ocorreu às 15h10 do dia 31 de dezembro. Pouco antes, uma das ocupantes da aeronave enviou um vídeo que mostra o helicóptero envolto em névoa e sem nenhuma visibilidade de voo. Até o momento, não há informações sobre o paradeiro da aeronave.

O helicóptero, de prefixo PRHDB e modelo Robson 44, decolou às 13h15 no Aeroporto Campo de Marte, na zona norte da capital paulista. Das quatro pessoas na aeronave, três foram confirmadas pela Polícia Militar. Luciana Rodzewics, de 45 anos, e a filha dela Letícia Ayumi Rodzewics Sakumoto, de 20 anos, além de Rafael Torres, um amigo da família que fez o convite para o passeio. A identidade do piloto não foi confirmada.