Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 7,780 bilhões em novembro, diz BC

Após decepcionar nos meses anteriores, a entrada de Investimentos Diretos no País (IDP) surpreendeu em novembro e somou US$ 7,780 bilhões no penúltimo mês do ano, informou nesta quarta-feira, 3, o Banco Central (BC). No mesmo mês de 2022, o montante havia sido de US$ 7,583 bilhões. Em outubro, entraram no País apenas US$ 3,306 bilhões em IDP.

O resultado dessa vez veio acima do teto das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 2,80 bilhões a US$ 7,50 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 3,950 bilhões.

Acumulado

No ano até novembro, o fluxo de IDP ficou em US$ 52,716 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 57,718 bilhões, o que representa 2,68% do Produto Interno Bruto (PIB). A estimativa do Banco Central para 2023 é de IDP de US$ 60 bilhões, projeção que foi atualizada no Relatório Trimestral de Inflação (RTI) de dezembro.