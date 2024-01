Larissa Manoela desmente rumores de gravidez: Vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos

Larissa Manoela deu um chega para lá nos rumores de gravidez! Casada há menos de um mês com Andre Luiz Frambach, a atriz usou as redes sociais para desmentir os boatos de que já estaria esperando seu primeiro filho com o ator.

No X, mais conhecido como Twitter, Larissa escreveu:

Se antes de estar casada todo ano diziam que eu estava grávida, imagina agora. A verdade é que quando acontecer eu certamente serei a primeira a falar e vai vir no tempo que eu e meu marido quisermos! Então parem de criar teorias!

Ainda nesse clima de desfazer mal entendidos, a atriz afirmou que os fãs ainda não adivinharam como ficou seu nome após a união com André.

Sinto em informar que vocês ainda não acertaram como ficou meu nome de casada, escreveu ela.

Vale lembrar que os dois fizeram uma cerimônia no dia 17 de dezembro para oficializar o casamento depois de um pouco mais de um ano de relacionamento.