Após fala polêmica sobre Beyoncé, Pedro Cardoso rebate seguidor: Não sou branco

Pedro Cardoso se envolveu em uma polêmica na web após decidir fazer uma publicação comparando as carreiras das cantoras Beyoncé e Tracy Chapman. O texto escrito incomodou os internautas, que logo deixaram uma série de comentários criticando a opinião do ator, que havia refletido sobre o motivo de Bey ter maior sucesso comercial do que Chapman.

Após ler as reações dos seguidores, ele fez questão de rebater uma delas. Na ocasião, um internauta escreveu:

Pedro, dá tempo de apagar. Porque você tá falando de uma das artistas mais reservadas do mundo, com menos polêmicas. E assim, achei de péssimo tom um cara branco, colocar duas mulheres pretas nessa posição comparativa.

E Pedro respondeu:

Um cara branco? Quem é um cara branco aqui? Eu? Não sou branco nem cara. O que é ser branco? É a cor da pele ou a ideologia? Para mim, sobre o que falo, o fenótipo do exemplo, é irrelevante. Poderia ser Marisa Monte e Luiza Sonza ou Rita Ler e Madona. A obsessão sua com a questão tão relevante dos ecos da escravidão no presente é sua; e ela te interdita o pensamento de aspectos da realidade onde ela não é dominante.