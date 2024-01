Cantor AJ McLean, do Backstreet Boys, anuncia separação após 12 anos de casamento

Um dos integrantes do famoso grupo Backstreet Boys, o Aj McLean, anunciou o fim do seu casamento com Rochelle DeAnna McLean na última segunda-feira, dia 01. Eles estavam juntos há quase 20 anos, sendo 12 deles casados. O casal decidiu dar um tempo no relacionamento há um ano e, após 12 meses, chegaram à conclusão de que não irão reatar.

Como todos sabem, estamos separados há mais de um ano. Enquanto esperávamos pela reconciliação, decidimos acabar oficialmente com nosso casamento. É com profundo amor e respeito que tomamos essa decisão, dizia o comunicado divulgado por AJ, de 45 anos de idade, através de suas redes sociais.

O casal reforçou que quer manter um bom relacionamento pelas filhas, Elliott e Lyric.

Nosso foco agora é seguir da maneira mais saudável possível com nossa amizade e com a coparentalidade de nossas meninas. Agradecemos sua gentileza, respeito e privacidade neste momento.