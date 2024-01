Botafogo passa sufoco na estreia da Copinha e mira segunda vitória diante do Rio Claro

O Botafogo-RJ encontrou dificuldades na Copa São Paulo de Futebol Júnior diante do modesto Tiradentes-PI, na noite desta terça-feira, e marcou a sua estreia no torneio com uma vitória magra de 1 a 0, no estádio José Lancha Filho, em Franca. Com o resultado, a equipe carioca aparece empatada em pontos com a Francana, que venceu seu duelo com o Rio Claro por 2 a 0, e lidera o Grupo 5 por ter melhor saldo de gols.

Apesar da atuação irregular, o time alvinegro deu um importante passo para buscar a classificação pela fase de grupos. Nesta sexta-feira, às 21h30, os botafoguenses voltam a campo para encarar o Rio Claro pela segunda rodada da chave. No mesmo dia, às 19h15, o Tiradentes pega a Francana. Ambos os jogos serão em Franca.

O Botafogo fez um primeiro tempo muito fraco tecnicamente e não conseguiu pressionar o Tiradentes-PI, que fez sua estreia no torneio. O rival piauiense, que entrou em campo com a clara intenção de segurar um 0 a 0, teve a melhor chance de inaugurar o placar na primeira etapa com o atacante Coutinho.

O ponto negativo da partida foi o lance que ocasionou a saída do botafoguense Bernardo Valim da partida. Ele foi atingido pelo zagueiro Maycon, teve que deixar o campo aos 20 minutos com dores no peito, e foi levado para o hospital. O atleta de 17 anos, no entanto, passa bem e deve reforçar o clube na próxima rodada.

O único gol do confronto aconteceu no segundo tempo. Aos sete minutos, Kayque aproveitou a sobra para soltar o pé e fazer 1 a 0. A partir daí, o Botafogo apenas administrou o resultado e garantiu a vitória na competição.