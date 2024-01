Charge - 3 de janeiro de 2023

Os três prefeitos tucanos do Grande ABC entram em 2024 no último ano de seus mandatos com situações financeiras muito distintas do que receberam em janeiro de 2017. Enquanto a Prefeitura de Santo André apresenta estabilização da dívida consolidada nos últimos sete anos, em São Bernardo e em São Caetano o volume do passivo explodiu.

Dados do Siconfi (Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro), mantido pela Secretaria do Tesouro Nacional a partir de dados fornecidos pelos próprios municípios, a dívida consolidada de Santo André cresceu 3,86%, enquanto o montante de São Caetano subiu 50,7% e o de São Bernardo mais do que dobrou: 126,44%.