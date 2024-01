Palavra do Leitor - 3 de janeiro de 2023

Democracia

‘Oportunidade democrática’ (Opinião, dia 31). Parabéns pelo Editorial. De fato, trata-se de um momento importante para as sete cidades. Dia 6 de outubro teremos eleições para prefeito e vereador. Sendo assim, convoco a todos os munícipes que, desde já, se engajem com mais afinco na vida política da sua cidade, para que possam com mais propriedade definir suas escolhas, aqueles que merecerão o seu voto. Atenção especial à eleição para vereador. A taxa de renovação nas Câmaras é muito baixa e a alternância no poder é muito importante. Avalie os pré-candidatos e ajude a promover a renovação com qualidade. Exerça seus Direitos!

Marcos Tegacini

Santo André

Nosso Prato

Estive no dia 1° de janeiro comendo no Nosso Prato Municipal, de São Caetano. que já é um sucesso na cidade. Primeiro de janeiro, Dia da Confraternização Mundial, aconteceu algo lamentável no Nosso Prato. Um morador de rua, já atentado, simplesmente deu um soco num cego que todo dia vai fazer suas refeições no Nosso Prato. Espero que a Prefeitura coloque seguranças a partir de agora, para que fatos como esse não aconteçam novamente. Eu e minha esposa estamos com medo agora de ir comer lá.

Fernando Zucatelli

São Caetano

Condolências

Na noite de sábado morreu Deoclécio, proprietário do Bar do Deoclécio, na Rua Jaguariúna, Jardim Cristiane, onde o mesmo residia com a família há mais 40 anos. Quero deixar condolências aos familiares e amigos.

Eduardo Furtado

Mauá

Feliz 2024

Passando para desejar um feliz 2024 com muitas conquistas e que vocês continuem a nos presentear com informações precisas e sérias, como é do perfil deste respeitado jornal, que acompanho desde o meu avô, quando morávamos em São Caetano, na década de 60 (ele já era assinante). Após, minha família veio para São Bernardo (1970), onde estamos até hoje. Minha mãe passou a ser assinante até 2017, quando ela, infelizmente, faleceu. Hoje eu dou continuidade a esse legado. Assim, meus sinceros votos de um 2024 vitorioso e que tenhamos muito mais notícias felizes, alegres do que notícias tristes, o que infelizmente faz parte.

Angela Cristina Wagner

São Bernardo

Ano bissexto

Que o ano de 2024 seja, para todos nós brasileiros, de saúde e esperança em dias melhores, embora seja um ano bissexto, portanto com um dia a mais para mexerem no nosso bolso!

Tania Tavares

Capital

Pessimista

Na Grécia antiga, Diógenes saiu às ruas com lanterna buscando um homem honesto. Tentei repetir o feito em terras tupiniquins. Roubaram não só minha lanterna como também a esperança! Parece que não existe luz no fim do túnel e quem estiver sonhando com dias melhores em 2024, Esqueça! Acho impossível o Brasil sair das trevas enquanto estivermos sendo comandados por classe política e mídia comprometida; tão ridícula e nefasta. Você que é jovem e possui desejos de construir carreira profissional e vida estável, o seu destino é o Exterior. Lá fora terá mais chances de realizar seus objetivos. Não seja como os ‘otimistas’ da minha geração. Vá embora e seja feliz!

Mário Sérgio

Seleção

‘Carlo Ancelotti renova com o Real e frustra planos da CBF’ (Esportes, dia 30). A boa ideia da CBF de convidar um técnico estrangeiro para dirigir a nossa Seleção, que há quase duas décadas capenga, foi para o espaço. Neste momento, mesmo nossa Seleção decepcionando nas eliminatórias da Copa, o ideal seria manter o ousado e exigente Fernando Diniz. Ele pode renovar o elenco com jogadores que tenham o espírito de servir a Seleção. Não faltam nomes para essa tarefa. Somente o brio e orgulho de vestir a camisa amarela. E Diniz, com seu jeito disciplinador, pode mudar para melhor o comprometimento dos jogadores.

Paulo Panossian

São Carlos (SP)