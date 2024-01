Athletico-PR inicia Copa SP com goleada por 9 a 0 sobre Sparta-TO; Ceará também vence

O primeiro dia de Copa São Paulo de Futebol Júnior teve uma sonora goleada do Athletico-PR, que busca o título inédito do torneio. O clube paranaense começou fazendo 9 a 0 no Sparta-TO, em Catanduva. Destaque também para o Ceará, que derrotou o Rondoniense por 1 a 0.

Vice-campeão em 2009, quando perdeu a decisão para o Corinthians, o Athletico-PR não tomou conhecimento do adversário com a vitória por 9 a 0, com direito a hat-trick do atacante Walace, de apenas 18 anos. João Cruz e Sorriso também foram destaques com dois gols cada.

Com a goleada, o Athletico já assumiu a liderança do Grupo 2, já que Catanduva-SP e Portuguesa-RJ empataram por 2 a 2, com direito a um golaço do clube do Rio de Janeiro, marcado por Pedro Henrique, de cobertura.

Pelo Grupo 08, o Ceará foi econômico, mas derrotou o Rondoniense por 1 a 0, com gol de Pablo, aos 17 minutos do primeiro tempo. O duelo foi realizado no estádio Bruno Lazzarini.

Ainda em Leme, o Lemense não conseguiu fazer do fator casa e acabou sendo derrotado pelo Gama, por 2 a 0, com gol de Walmir. O time candango lidera pelo saldo de gols.

Por fim, o Francana estreou na Copa SP com vitória por 2 a 0 sobre o Rio Claro, em Franca, e iniciou na frente no Grupo 05, que conta ainda com Botafogo-RJ e Tiradentes-PI.