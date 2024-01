Benfica formaliza proposta por Marcos Leonardo em reunião com presidente do Santos

O Benfica formalizou, nesta terça-feira, sua proposta para tirar o atacante Marcos Leonardo do Santos. Rui Pedro Braz, diretor esportivo do clube português, esteve no litoral paulista nesta terça-feira e detalhou a oferta durante encontro com o presidente santista Marcelo Teixeira, conforme informado pelo clube alvinegro em nota oficial sem informações sobre valores.

Em publicação em seu perfil do Instagram, Teixeira deu um pouco mais de detalhes sobre o encontro. "Recebemos o senhor Rui Pedro Braz, Diretor Desportivo do SL Benfica, para estreitarmos ainda mais as relações entre os clubes, conversei ao telefone com o senhor Rui Costa, presidente da tradicional agremiação portuguesa, que formalizou uma proposta pelo atacante Marcos Leonardo", escreveu o dirigente, que está nos primeiros dias de mandato após vencer as eleições para suceder Andrés Rueda.

O Santos detém 70% dos direitos econômicos do jogador de apenas 20 anos e não aceita negociá-lo por menos de 18 milhões de euros. O desejo de Marcos Leonardo é se transferir para a Europa na atual janela de transferências, como já foi deixado claro algumas vezes por Rafaela Pimenta, empresária que o representa no mercado europeu. "Chegou a hora da transferência. Ele quer ter uma experiência europeia e sua hora chegará neste inverno (na Europa)", disse Pimenta em entrevista recente ao site Calcio Mercato.

O jovem santista chegou a negociar com a Roma, do técnico José Mourinho, no meio do ano e ficou sem treinar no Santos até que a situação fosse resolvida. Como as partes não chegaram a um acordo, já que o clube italiano desejava uma saída imediata do atleta, o atacante se reapresentou e terminou o ano com 21 gols e quatro assistências em 49 jogos, mas não conseguiu impedir que o time alvinegro fosse rebaixado para a Série B pela primeira vez em sua vitoriosa história.