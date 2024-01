Corredor ABD do trólebus ficará em obras até o início de fevereiro

O corredor ABD do trólebus, que liga o Grande ABC à Capital, ficará em obras até o próximo mês. Os reparos no pavimento das pistas exclusivas tiveram início em 26 de dezembro e seguem até o dia 18 de fevereiro.

A previsão é que durante os 50 dias, toda extensão do corredor passe pela intervenção de pavimentação, que está substituindo o asfalto das vias por concreto.

De acordo com funcionários da Next Mobilidade, empresa responsável pela operação das linhas, as obras têm como objetivo aumentar a durabilidade da pista.

No momento, as equipes se concentram na parada Alfredo Fláquer, em frente à Etec (Escola Técnica Estadual) Júlio de Mesquita, na Avenida Ramiro Colleoni.

Em decorrência das intervenções, a EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos de São Paulo), informou que os ônibus das linhas 285, 286, 287 e 287UBUS sofreram alterações e estão circulando pela faixa direita da via.

Para o embarque e desembarque, os usuários precisam utilizar os pontos dos ônibus comuns, fora do corredor exclusivo.

No caso da Parada Santa Tereza, o atendimento aos passageiros está concentrado em um ponto de táxi, identificado por um banner da empresa Next Mobilidade. Nesse ponto, apenas o sentido São Bernardo e Diadema foi afetado.

Nas pistas em que o reparo ainda não foi iniciado, os trólebus continuam circulando normalmente.