Centro Logístico em Paranapiacaba segue com recurso pendente na Cetesb

Segue sem resolução o processo de implantação do Centro Logístico Campo Grande, em Paranapiacaba. Conforme publicado pelo Diário em janeiro de 2023, o projeto recebeu um segundo indeferimento pela Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) ao pedido de licença prévia. A Fazenda Campo Grande Empreendimentos e Participações, responsável pela área e pela proposta, ingressou com mais um recurso junto à agência estadual, que permanece em análise após um ano da solicitação.

A proposta de implantação do Centro Logístico Campo Grande abrange área de 4,7 milhões de metros quadrados, situada a poucos quilômetros da Vila de Paranapiacaba e da antiga estação ferroviária de Campo Grande, em Santo André. Segundo a empresa responsável, seria voltado à redução de emissão de poluentes no transporte de cargas, já que fortaleceria a linha ferroviária. O terreno, porém, está localizado na chamada zona de amortecimento do Parque Estadual da Serra do Mar e do Parque Nascentes de Paranapiacaba, bem como dentro dos limites de proteção da Reserva Biológica do Alto da Serra de Paranapiacaba.

Segundo a Cetesb, o recurso hierárquico foi apresentado pela empreendedora no dia 13 de janeiro do último ano, contra o indeferimento da solicitação da Licença Ambiental Prévia para o empreendimento Centro Logístico Campo Grande. “Continua sendo analisado pela Cetesb. Ainda não houve emissão de novo Parecer Técnico ou de licença ambiental, assim que houver novidades informaremos”, afirma o órgão. No segundo indeferimento, a Cetesb apontou que o empreendimento não apresenta compatibilidade com os usos potenciais indicados para a área de proteção aos mananciais, com intervenções diretas e indiretas sobre nascentes e corpos hídricos contribuintes do Reservatório Billings.

“O projeto, na forma como proposto, tem potencial de afetar significativamente espécies da fauna nativa raras, endêmicas e/ou ameaçadas de extinção identificadas na gleba e entorno imediato, destacando-se as espécies dependentes de ambientes mais preservados, e altamente sensíveis a alterações ambientais. A concepção proposta tem potencial de acarretar impactos sociais significativos associados à atratividade de mão de obra e alteração nas características do uso do solo à estrutura organizacional da Vila Histórica de Paranapiacaba.

Para Raquel Fernandez Varela, integrante do MDV (Movimento em Defesa da Vida do Grande ABC), além de legislações federais como o Código Florestal e o SNUC (Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza), e a legislação estadual, no caso a Lei da Billings, o empreendimento é incompatível com o Plano Diretor de Santo André. “Ali é zona de desenvolvimento compatível com o meio ambiente e o turismo ecológico, o que o Centro Logístico não é. O empreendimento naquele local é absurdo”, afirma Raquel.

EMPRESA

O Diário buscou contato com a empresa, mas ainda não obteve retorno. Sobre as alegações ambientais, em seu site, os responsáveis pelo Centro Logístico Campo Grande afirmam que a compensação ambiental será feita com a criação da Nova Reserva de Mata Atlântica, sendo que para cada 5m² do imóvel, mais de 4m² vão ser ocupados pela Nova Reserva. O uso logístico seria correspondente a menos de 0,5% do Macrozoneamento dessa localização de Santo André.

“Essa é a única forma de realmente proteger e enriquecer a fauna e a flora. Estudos mostram que hoje a maior ameaça ali vem dos animais domésticos abandonados. O viveiro da Nova Reserva, e o manejo, garantirão a manutenção das espécies nativas, dos habitats e dos processos ecológicos presentes”, afirma o comunicado. Sobre a escolha do local, a empresa diz que a localização da antiga estação, “entre Rio Grande da Serra e o Porto de Santos, é rota obrigatória, há mais de 100 anos, para a triagem e formação de trens”.