EC São Bernardo e São Caetano estreiam hoje na Copa S.Paulo

Finalmente chegou o momento mais esperado para a garotada da base de dois clubes do Grande ABC. EC São Bernardo e São Caetano iniciam hoje suas caminhadas na Copa São Paulo de Futebol Junior. Os dois entram em campo às 13h, porém, em situações um pouco diferentes. Enquanto o Cachorrão tem o Estádio do Baetão como trunfo na primeira fase, o Azulão terá que se superar na fora de casa, no Estádio Nicolau Alayon (Rua Comendador Souza), na Capital.

Após meses de preparação, as equipes chegam motivadas e esperam fazer boas campanhas. Avançar, pelo menos, até as oitavas de final é um dos objetivos. já que nenhum dos dois clubes já chegou tão longe assim na competição.

O EC São Bernardo, do técnico Marcos Bazílio, recebe a Portuguesa Santista pelo Grupo 25. Para iniciar bem no torneio, o clube aposta em dois atletas que vêm se destacando nos torneios de base: o zagueiro Gabriel Abreu e o atacante Kauan Christtyan. Enquanto o defensor já tem mais rodagem, com passagens pelo do Grêmio São-Carlense, União Barbarense, Brasilis e Monte Azul, o atacante de 17 anos fará sua estreia na Copinha. “Estou muito feliz em poder disputar minha primeira Copinha. A expectativa é muito boa. Sabemos que não será nada fácil, mas o grupo trabalhou bastante. Estamos unidos e focados”, disse Kauan.

Gabriel Abreu fala da importância de jogar ao lado da torcida. “Em uma competição difícil e equilibrada como a Copinha, poder jogar em nosso estádio, onde estamos habituados e tendo o apoio da torcida, com certeza é uma vantagem que não pode ser menosprezada. É claro que apenas isso não é suficiente para conquistar a classificação e sabemos que teremos que lutar muito para avançar à segunda fase”, falou Gabriel Abreu.

Já o vizinho São Caetano, do técnico Agnaldo Lopes, encara o Nacional, dono da casa, pelo Grupo 32. O meia Kaue Muniz, de 20 anos, um dos detaques da equipe, não esconde a ansiedade pela estreia. “Estamos bem animados e preparados para esta importante competição. O grupo treinou com bastante intensidade e agora é entrar em campo e colocar tudo que trabalhamos nos jogos”, comentou.

A entrada para as partidas é gratuita. Os jogos terão transmissão do canal Futebol Paulista, no YouTube.

RAIO-X

