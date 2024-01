Venda de veículos deverá ter alta de 7% em 2024

A Anfavea (Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores) estima que em 2024 serão vendidos 2,450 milhões de carros caminhões e ônibus no Brasil, o que representará aumento de 7% sobre o resultado de 2023. Com relação à produção, a entidade projeta alta de 4,7%, o que representa 2,470 milhões de unidades saindo das montadoras.

Na divisão por grandes segmentos, a Anfavea espera alta de 6,6% nas vendas de automóveis e comerciais leves, e de 14,1% para veículos pesados.

“Precisamos de todo o esforço conjunto das empresas e da sociedade para aumentar nossa produtividade, mas acredito que só em 2026 recuperaremos os níveis registrados antes da pandemia”, afirmou o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite.

REGIÃO

Em 2023 o Grande ABC perdeu uma montadora, a Toyota, que em novembro encerrou as atividades em São Bernardo, onde atuou por 61 anos.

Das fabricantes de automóveis, a Volkswagen tem planos de fabricar dois carros híbridos na planta de São Bernardo, mas a partir de 2027. Com isso, a empresa ampliou a estabilidade dos funcionários até 2028 e revelou a intenção de contratar 111 postos para engenharia e desenvolvimento.

A GM (General Motors), de São Caetano, terminou 2023 agitada pela demissão e posterior recontratação de 300 trabalhadores de sua planta no Grande ABC.

Das fabricantes de veículos pesados, a Scania informou no fim do último ano ter 60% da produção do primeiro trimestre já comercializada. E projeta um crescimento de 14% em relação ao ano passado.

A Mercedes-Benz, que lidera o mercado de caminhões e ônibus, recorreu à suspensão de contratos no ano passado, mas também vive expectativa de melhora em 2024.