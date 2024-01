PSDB precisa ter candidato ou ser vice, diz Leonardo Alves

Vereador de primeiro mandato em Mauá e cogitado para assumir a presidência do PSDB na cidade, Leonardo Alves defendeu o protagonismo do tucanato na eleição mauaense. “Precisamos estar à frente. Seja com candidato próprio ou compondo como vice uma chapa competitiva”, avisou o parlamentar.

Ex-conselheiro tutelar e o mais jovem da Câmara, com 29 anos, Leonardo sustentou que o empresário José Roberto Lourencini (PSDB) é o principal ativo eleitoral do PSDB, em especial pela votação obtida por ele em 2020 - Lourencini teve 18.134 votos e ficou na quarta colocação naquele pleito. Lourencini firmou recentemente uma aliança com o ex-prefeito de Ribeirão Pires Clovis Volpi (PSD) e com o presidente da Fundação Casa, Juiz João (PSD), para a eleição do ano que vem - e João, terceiro colocado na última corrida eleitoral, já anunciou que será candidato a prefeito para 2024.

“O Lourencini tem um potencial muito grande de estar à frente desse processo. Seja como candidato ou vice, ele precisa estar à frente do processo. Teve quase 19 mil votos para prefeito, possui um carisma extraordinário, é um grande gestor da área privada (tem uma rede de supermercados), é um homem de família, ponderado em suas falas e que pensa Mauá da mesma forma como pensamos. O PSDB, na figura do Lourencini, precisar estar à frente do processo (de sucessão do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira, PT). E vamos trabalhar bastante para isso”, apontou o vereador.

Leonardo reconheceu que, atualmente, a bancada do PSDB tem dado suporte à gestão de Marcelo, mas avisou que as divergências ideológicas naturalmente os colocarão em raias opostas na eleição. “Todas as pautas importantes votamos de forma favorável, tanto eu quanto o vereador Eugênio Rufino. Tudo que é importante para a cidade a gente vota, até porque a gente sabe o jeito que ele (Marcelo) pegou a cidade. Em algumas (pautas), fazemos uma discussão maior. Vejo que ele (Marcelo) tem tido um mandato equilibrado, com contas equilibradas, com responsabilidade nos recursos públicos. Algumas obras que demoraram muito tempo estão saindo do papel. Laço com o governo federal ajuda muito Mauá. Mas há divergências de pensamentos enquanto partido que sabemos que não nos colocarão juntos na eleição. É parte do jogo, é a democracia.”

Sem falar textualmente sobre a possibilidade de assumir a presidência do PSDB, Leonardo Alves afirmou que é hora de a legenda “se reconectar” com seu filiado. O diretório municipal até então presidido por Márcio Canuto foi destituído e, no sistema do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), nenhuma nominata diretiva foi apresentada.

“Em breve vamos reestruturar partidariamente, trazer filiados para a discussão. Com o tempo nos distanciamos por causa da correria. Conversei com outras lideranças do partido, de Santo André, de Ribeirão Pires, para fazer um encontro regional. Precisamos reconstruir o partido, até para seguir as orientações do nosso líder regional, o Paulo Serra (PSDB, prefeito de Santo André e presidente estadual do tucanato). Precisamos seguir o que foi discutido na reunião nacional realizada no fim do ano passado, de resgate do DNA tucano”, pontuou.

Por fim, Leonardo Alves sinalizou que dificilmente o PSDB estará com Atila - o partido chegou a apoiar o mandato de prefeito de Atila, mas as prisões e as cassações fizeram romper as relações. “O Atila tem uma força grande porque sempre soube usar a estrutura do mandato e sabe se articular bem. Constantemente está na rua, fato que nos traz uma atenção maior sobre qual o tipo de produção dele na Assembleia Legislativa. Temos um espelho grande na nossa região, que é a (deputada estadual) Ana Carolina (Serra, Cidadania), com alta produção legislativa.”