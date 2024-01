SAI entra em Operação 4x6; trânsito persiste após festas de Ano Novo

Desde a manhã desta terça-feira (2), o Sistema Anchieta-Imigrantes funciona sob Operação 4x6: com descida pelas pistas sul e norte da Anchieta, a subida vigora apenas pelas pistas sul e norte da Imigrantes. Entre os destaques de engarrafamento para quem retorna à capital está o trecho do km 68 ao 46 da Imigrantes, o que reflete em congestionamento também ao mesmo sentido na pista sul operacional da rodovia, entre o km 58 e 53.

Ainda em direção à São Paulo, o trânsito é intenso na Padre Manoel da Nóbrega, do km 282 ao km 276. Na Cônego Domênico Rangoni, a situação é similar do km 248 ao km 270.

Apesar do tempo e visibilidade bons, o motorista deve ficar atento ao trânsito na Anchieta, sentido litoral, do km 31 ao km 55. A atenção vale à pista norte operacional sentido litoral da rodovia, do km 40 ao km 55. Também é registrada lentidão na Interligação Planalto, sentido via Anchieta, do km 8 ao km 1.

Para quem desce ao litoral, o congestionamento da Imigrantes, vai do km 39 ao km 40. No sentido Praia Grande, o ponto é do km 270 ao km 274.

Ainda por alto fluxo de veículos, há trânsito na SPA 248 - Acesso ao Guarujá, sentido São Paulo, do km 5 ao km 0.