Santo André registra cinco casos de pneumonia que causou surto na China

Matéria atualizada às 17h40

A cidade de Santo André registrou cinco casos de pneumonia da bactéria Mycoplasma pneumoniae, mesmo microrganismo que causou surto de infecções na China, em novembro do ano passado. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, cinco crianças, de 3 a 4 anos, foram infectadas e precisaram ficar internadas no município no mês passado. Os menores já receberam alta hospitalar.

De acordo com a pasta, quatro crianças estudavam na mesma escola, enquanto outra frequentava uma unidade escolar diferente. Até o momento, não foram divulgados os nomes das escolas em que os casos foram confirmados. O Estado não confirmou se foram identificados outros casos em outros municípios.

A Secretaria de Saúde explicou que a infecção pela bactéria Mycoplasma não é de notificação compulsória nacional, e que se trata de uma pneumonia bacteriana relativamente comum, de característica sazonal, ou seja, o número de casos varia conforme a época do ano e não necessariamente representa gravidade.

A Prefeitura de Santo André disse que monitora a situação, e que equipes realizaram inspeção sanitária nas escolas para tentar identificar e avaliar nos fatores de risco à saúde - a administração não quis informar o nome das unidades escolares até que a investigação sanitária seja concluída.

“Nos locais foram redobrados os protocolos sanitários de higienização dos ambientes, objetos, e das crianças, por ser uma doença transmitida pelas vias respiratórias superiores. Informamos que o ocorrido foi nas últimas semanas do ano letivo, que a maioria dos alunos já não estava frequentando as instituições”, reforçou o Paço.

Entre os principais sintomas apresentados pela pneumonia da bactéria Mycoplasma estão tosse seca, que pode se prolongar por semanas ou meses, fadiga, febre e dor de cabeça. “Crianças menores de cinco anos podem ter os seguintes sintomas gripais: coriza, dor de garganta, incluindo vômito, e diarreia. A maioria dos casos é tratada com antibióticos”, pontuou a pasta.

A Mycoplasma pneumoniae se propaga no ar, e as principais formas de evitar o contágio, segundo o Estado, são cobrir a boca ao tossir ou espirrar e lavar as mãos frequentemente com água e sabão.

SURTO NA CHINA

Em novembro do ano passado, a China registrou elevado número de casos de pneumonia entre crianças. As infecções foram associadas à bactéria Mycoplasma Pneumoniae, e provocou um alerta da OMS (Organização Mundial da Saúde), que passou a monitorar a situação.

Na ocasião, não foram reportadas mortes das pessoas infectadas, mas um elevado aumento nas internações de crianças. Devido aos casos registrados em diferentes cidades, um importante programa de vigilância da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas emitiu no ano passado um alerta cobrando informações definitivas sobre a extensão da doença no País.