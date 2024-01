Andressa Suita usa look sugestivo à gravidez para a virada do ano e escreve recado enigmático

Será que vem mais um bebê aí? Andressa Suita deixou os seguidores com uma pulga atrás da orelha com seu look de fim de ano e a mensagem que escreveu junto à publicação. Acontece que a roupa escolhida pela esposa do cantor Gusttavo Lima foi um vestido bem largo e longo, típico de alguém que está grávida e quer esconder a barriga!

2024, estou pronta para os novos desafios que escolhi para mim. Último dia do ano no nosso paraíso particular, ansiosos pela parte que logo mais estará aqui, escreveu a modelo na legenda de sua publicação, deixando seus seguidores curiosos!

A resposta da web sobre a mensagem foi imediata:

Será gravidez? Mas ela estava bebendo no Natal, escreveu uma seguidora.

Preocupada? acho que é baby, mas está faltando um coração ali! Tá bem enigmática essa mensagem, comentou outra.

Já pensou uma menininha para ser paparicada pelos meninos?, brincou outra.