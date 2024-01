Marlene Mattos é internada com dores abdominais e recebe alta hospitalar: De alta e bem melhor

No dia 31 de dezembro de 2023, a diretora de televisão e empresária Marlene Mattos, famosa por seus trabalhos ao lado da apresentadora Xuxa Meneghel, foi internada após sentir fortes dores abdominais. No entanto, com boas notícias, a figura utilizou suas redes sociais para compartilhar que recebeu alta hospitalar na última segunda feira, dia 01.

Amigos e seguidores, ontem tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem, família toda junta, amigos (Selma) e a Fia Monik Macedo presente como sempre em todos os momentos, disse a mulher de 73 anos de idade ao compartilhar a notícia de que estava internada.

De alta e bem melhor. Obrigada pelo carinho nas mensagens. Feliz tudo novo para todos vocês. Muita luz e vitórias na vida nova de cada um, saúde e paz, declarou Marlene Mattos em seu Instagram.