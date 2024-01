Netanyahu: Houve ultimato do Hamas por reféns, mas agora foi suavizado

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se reuniu nesta noite com os representantes das famílias dos reféns feitos pelo Hamas em Tel Aviv. Segundo comunicado do gabinete do líder, ele disse que o esforço para o resgate continua, e que os contatos estão sendo mantidos, já que não foram cortados. "Houve um ultimato do Hamas, que agora foi suavizado", afirmou o primeiro-ministro.

Combates violentos foram relatados na cidade de Khan Younis, no sul da Faixa de Gaza, nesta terça-feira, um dia após Israel dizer que irá retirar milhares de soldados de outras áreas, numa possível mudança na estratégia de maciços ataques aéreos e terrestres que devastaram o enclave dominado pelo Hamas.

Netanyahu vem prometendo seguir adiante com a guerra até que o Hamas seja derrotado e os mais de 100 reféns ainda em poder do grupo em Gaza sejam libertados. Segundo ele, o conflito poderá se estender por vários meses ainda.