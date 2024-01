Sam Smith termina namoro e volta a usar aplicativos de relacionamento

Começou o ano solteiro? Sam Smith teria tetminado o namoro com o designer de moda Christian Cowan após um ano juntos. Segundo informações do Daily Mail, o cantor voltou a usar aplicativos de relacionamento.

Pronto para embarcar em um novo relacionamento, o artista supostamente decidiu utilizar um app focado apenas para celebridades. Será que em breve Sam encontrará um novo amor? A notícia deixou os fãs curiosos sobre a vida amorosa do inglês de 31 anos de idade.

A última vez que Sam e Christian foram vistos juntos foi durante uma festa realizada em Nova York no dia 14 de dezembro. No entanto, acabaram se separando. Vale lembrar que os fãs brasileiros podem ficar ansiosos para encontrar o cantor este ano, pois ele é uma das atrações conmfirmadas do Lollapalooza 2024.