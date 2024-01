Sabina começa programação de férias em 9 de janeiro com retorno de tubarão

Terá início nesta terça-feira (9) a programação especial de férias da Sabina - Escola Parque do Conhecimento, com diversas atrações para todas as idades. Até 31 de janeiro, o público poderá participar de oficinas, shows de ciências, contações de histórias, sessões do planetário, entre outras atividades.

Uma das novidades é que a Tuba, uma tubarão-lixa fêmea de aproximadamente 18 anos, retorna ao tanque oceânico após a reforma do espaço e volta a fazer companhia aos demais habitantes do local, entre eles, a raia Claudia, a tartaruga Valente e a moreia Bino.

Ainda na Sala da Vida, acontecerá a alimentação dos simpáticos pinguins-de-magalhães pela equipe do zoológico. O público poderá apreciar esse momento às terças, quintas e sábados das 15h às 15h20. Já as quartas, sextas e domingos, das 16h às 16h20.

Outra atração muito apreciada pelo público é o Show de Ciências. Sempre às terças-feiras, trará experimentos lúdicos e científicos, entre eles o “Show de nitrogênio líquido” e “Canhão de fumaça”, com o intuito de divulgar a ciência de uma maneira divertida e criativa. Os horários são, pela manhã, das 11h às 11h50; e à tarde, das 15h às 15h50, com acomodação livre.

PROGRAMAÇÃO

Às quartas-feiras, a Sabina apresentará, às 11h e às 15h, a contação de história “Capitucha e Queixudinho desvendando os mistérios da boca!”, com personagens símbolos da fauna brasileira, explorando o imaginário infantil através da fantasia e ensinando lições essenciais de cuidados com o corpo.

Vale destacar que, nos dias 10, 17, 24 e 31 de janeiro, ocorrem as “Oficinas de Enriquecimento Ambiental”. Nessa atividade as crianças terão a oportunidade de confeccionar objetos de enriquecimento ambiental que serão oferecidos aos animais do Zoo Sabina por seus tratadores e em seguida, observarão como interagem com os itens produzidos. Para participar é necessário, após aquisição de ingresso da Sabina na bilheteria, retirar a senha na recepção.

A atração “Descobrindo Rochas”, ocorre às quintas-feiras, nos períodos da manhã e tarde, para aprofundar o conhecimento sobre as rochas, suas composições e características que ajudam a entender o planeta Terra e sua história geológica. A atividade, destinada a crianças a partir de nove anos inclui experimentos no espaço dedicado as rochas e no Laboratório de Química Marie Curie. Os interessados, após aquisição de ingresso da Sabina na bilheteria, deverão retirar a senha para participação na recepção.

Às sextas-feiras, das 14h às 15h, a Sabina traz uma oficina especial para crianças de até 11 anos: pintura de ecobags, bolsas reutilizáveis que podem ser utilizadas inúmeras vezes e funcionam como uma das alternativas para a redução da produção e consumo de materiais de origem plástica como sacolas. Após aquisição de ingresso da Sabina na bilheteria, é necessário retirar a senha para participação na recepção.

DEMAIS AMBIENTES

Os visitantes ainda podem conferir o Núcleo de Observação do Céu, que é um espaço que conta com réplicas de antigos instrumentos utilizados para a observação astronômica, como o “Relógio de Sol Analemático” e o “Observatório Solar Indígena”. Além da possibilidade de observação do Sol por meio de filtros solares e do telescópio solar Coronado.

O Planetário e Cinedome Johannes Kepler contará com sessões especiais de férias, além do Domingo Inclusivo, que traz sessões com audiodescrição e Libras.

O Laboratório Astronômico, anexo à sala de projeção do Planetário, também está à disposição do público com diversos experimentos e painéis informativos sobre planetas, galáxias, astronáutica e astronomia.

A Praçatempo é uma das mais recentes instalações da Escola Parque do Conhecimento. No local, que fica na área externa da Sabina, é possível aprender sobre o tempo brincando em um ambiente interativo com mais de mil metros quadrados destinado a crianças de 4 a 11 anos.





SOBRE A GRATUIDADE

A programação de férias completa está disponível no link https://sabina.org.br/. A Sabina - Escola Parque do Conhecimento fica na Rua Juquiá, s/nº - Vila Eldízia (entrada na altura do nº 135).

A programção é gratuita para alunos das escolas municipais e estaduais de Santo André, professores da rede municipal de Santo André, para crianças menores de 5 anos e pessoas com deficiência. Aos demais visitante, o valor é R$ 20, com meia-entrada para estudantes, professores, servidores públicos andreenses, aposentados e idosos acima de 60 anos. Interessados em assistir a uma das sessões do Planetário e Cinedome de Santo André pagam R$ 30, a inteira, com direito a passeio por toda a Sabina. Já para assistir a duas sessões no Planetário o valor é de R$ 40, a inteira.