Uma aula de tecnologia. E de memória. Nomes que fizeram o Semasa. E que construíram a Via Anchieta.

O professor José Roberto destrincha meandros sobre saneamento básico e apresenta colegas e superiores que fizeram a história do Semasa, o sistema de saneamento e distribuição de água em Santo André.

O memorialista José Roberto adianta detalhes do livro que está escrevendo, a partir da chegada a São Bernardo da sua família, juntamente com a família do ex-prefeito Geraldo Faria Rodrigues. As duas famílias participaram da construção da Via Anchieta. Vieram todos da cidade mineira de Liberdade.

O FERREIRO

José Roberto fala do ferreiro Tutu, apelido de Josias Alexandrino Marques da Cruz, com quem conviveu por várias décadas:

Tutu foi ferreiro na Vila Dora, na área do atual Parque Central, em Santo André. Ali funcionava todo o sistema de operação e manutenção do Semasa.

Dentro do Departamento de Manutenção, Tutu desempenhava uma função imprescindível, principalmente nos serviços emergenciais, que exigia, além de tudo, muita criatividade.

NO AR

Crédito das fotos 1 e 2 – Álbum pessoal e Projeto Memória

O FERREIRO, O PROFESSOR E O BENFEITOR. Tutu e José Roberto Camargo: o quadro é uma lembrança de Angelo Martin Bianco, que em 1950 colaborou com a construção da nova igreja matriz de São Bernardo. Sr. Angelo é avô de Vilma Aparecida, esposa de José Roberto

DIARIO HÁ 30 ANOS

Terça-feira, 4 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8587

MANCHETE – Fiesp e metalúrgicos iniciam pacto do ABC.

Carlos Eduardo Moreira Ferreira, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e Vicente Paulo da Silva, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, se reuniam na sede do sindicato, em São Bernardo, e definiam agenda para entendimento, sem governo.

SANTO ANDRÉ – O diretor de Cultura de Santo André, Celso Prudente, deixava o cargo.

SÃO CAETANO – O Cine São Caetano, no Shopping Center local, tinha sua primeira sessão, exibindo “Olha quem está falando agora!”, com John Travolta.

CULTURA & LAZER – O caderno começava a publicar a coluna “Diário d’Itália”, de Luiz Roberto Alves. O professor estava na Itália desde outubro de 1993 como pesquisador convidado da Universidade de Roma.

POLÍCIA – Assalto a carro-forte em Santo André causava a morte de um dos assaltantes

EM 4 DE JANEIRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) – Realizaram-se em dezembro os exames finais nas escolas públicas de Ribeirão Pires, regidas pelo professor Ribas de Aguiar e pelas professoras Maria Luiza Rangel e Rachel Guilherme da Silva. Os alunos apresentaram grande aproveitamento.

1908 – Repercutia o terremoto de 28 de dezembro (de 1908) no Sul da Itália, que destruiu cidades e povoações da Calabria e Sicília. Messina foi a cidade mais atingida. Os registros falam em 100 mil mortes em toda a área atingida pelo terremoto, num dos maiores desastres do século XX.

1964 – Três novos prefeitos iniciavam mandatos. Lauro Gomes de Almeida (Santo André), Hygino Baptista de Lima (São Bernardo) e Lauro Michels (Diadema) tomaram posse em 1º de janeiro (de 1964).

NOTA – Lauro Gomes não concluiria mandato, pois faleceu em maio do mesmo ano de 1969. Hygino e Michels teriam seus mandatos prorrogados em um ano.

1969 – Três novos prefeitos estavam iniciando seus mandato. Newton Brandão (Santo André), Aldino Pinotti (São Bernardo) e Evandro Caiffa Esquivel (Diadema) tomaram posse em 1º de janeiro (de 1969).

NOTA – Naquele tempo, não havia coincidência nos mandatos dos sete prefeitos do, em formação, Grande ABC.

1974 – Inauguradas as novas instalações da Delegacia de Polícia de São Bernardo, à Rua Bragança, 99, em Vila Gonçalves.

NOTA – Hoje seria o 1º Distrito Policial de São Bernardo, instalado na Avenida Armando Italo Setti.

HOJE

Dia Nacional do Portador de Hemofilia

Dia Mundial do Braille

Dia Mundial do Hipnotismo

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 4 de janeiro: Espírito Santo (RN), Imaculada e Lagoa Seca (PB), Santa Rosa do Sul e União do Oeste (SC), e Santiago e São Francisco de Assis (RS).

