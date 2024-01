Reconhecimento. Foram quase quatro décadas. Fotos, matérias, apelos. Como é difícil preservar. Pontos para o Colégio Rio Branco...

“Em São Bernardo, igreja consagrada à Santíssima Virgem se torna patrimônio histórico e cultural”.

Cf. Diário, capa, edição de 26-12-2023.

Tem sido assim: as notícias sobre memória vêm aos pingos, casos dos tombamentos (preservações oficiais) de duas igrejas de São Bernardo.

As notícias chegam de pontos distintos, como um balão, pingando breu, ora incendiando, ora acariciando, ora machucando corações. Sempre questionando.

Incendeiam quando denunciam; acariciam, quando focalizam uma história familiar daquele operário esquecido cujo neto se lembra de contar; machucando corações nos momentos em que aquele apelo, aquele abaixo-assinado, aquela cobrança – quando qualquer uma dessas coisas é olimpicamente abandonada pelo poderoso de plantão.

O questionamento não pode morrer, pois com ele morreria a luta pela memória – e pelo jornalismo. Sendo assim, fala José Coutinho Simões, o memorialista de Rudge Ramos:

FALA, SIMÕES

O tombamento da capelinha de Rudge Ramos foi publicado na imprensa oficial do Município de São Bernardo, em 22 de setembro e 17 de novembro de 2023.

Agora Rudge Ramos tem, sim, um patrimônio histórico tombado.

Lamentavelmente, a capela dos Piagentini foi demolida pelo desconhecimento da sua verdadeira história, que só foi conhecida pelas inscrições encontradas dentro de uma garrafa quando da demolição da capelinha, em 1962.

Aí era tarde demais. O maior patrimônio veio ao chão.

NOTA DA MEMÓRIA – José Coutinho Simões cita uma das tantas memórias sobre a capelinha de Santo Antonio que Memória publicou. Não foi a primeira.

A mais antiga é esta que reproduzimos hoje, publicada em 9 de julho de 1988.

Foram necessários quase 35 anos para que três gerações de conselheiros municipais reconhecessem a importância deste marco. E a capelinha de Rudge Ramos só resistiu por obra de seus proprietários, a quem Memória homenageia.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados; reprodução: Vitória Santos

A GENTE ESCREVIA EM 1988. A capela é um dos principais patrimônios históricos do Grande ABC e precisa ser preservada

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 2 de janeiro de 1994 – ano 36, edição 8586

PATRIMÔNIO – Repórter Irineu Masiero relacionava bens históricos do Grande ABC, do Castelo Jandaia em Diadema às grutas e igrejas da linha Mauá a Paranapiacaba.

E ensinava: “Você sabia que o bairro da Quarta Divisão, em Ribeirão Pires, tem esse nome porque por lá passa uma parte (a quarta) da adutora Rio Claro, que leva água para São Paulo?”

E testava: “Com qual cidade Santo André não faz divisa: Rio Grande da Serra, Ribeirão Pires e Diadema”.

EM 3 DE JANEIRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Rio Grande (da Serra) – Estamos informados que no intento de bem servir ao público o Sr. tenente-coronel Alfredo Flaquer, digno intendente municipal, pretende melhorar as ruas desta localidade, dotando-a de lampiões, consertos e capinagem.

Madrid, 34 – O inverno está rigoroso. Nesta capital e outros pontos tem caído abundante neve. Entre as províncias de Lion e Asturias a neve tem sido tanta que impediu o movimento das linhas férreas.

1909 – Governo estadual discutia a construção da penitenciária de São Paulo, com capacidade para 1.200 presos.

