Obituário - 2 de janeiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Isabel de Lima, 96. Natural de Olinda (PE). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.

Belisária Pereira da Cruz, 95. Natural de Simões (Piauí). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 28. Memorial Phoenix.

Antônia Garcia de Souza, 81. Natural de Taiaçu (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Costureira. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Alvino Osmar da Silva, 78. Natural de Monte Belo (MG). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 8. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Lúcia de Campos Bianco, 77. Natural de Iaras (SP). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Maria Helena Ferreira, 74. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Antonio Amado Pereira, 69. Natural de São Felipe (Bahia). Residia na Vila Atlântica, em Mongaguá (SP). Dia 28, em Santo André. Cemitério Campo Grande, Santo Amaro, na Capital.

Heleno José Bellotti, 63. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Josoel Ribeiro dos Santos, 63. Natural de Cícero Dantas (BA). Residia na Vila Guaraciaba, em Santo André. Cozinheiro. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sérgio Antônio Rodrigues, 62. Natural de Santo André. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 28. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Andréia Aparecida Valencio Felipe, 49. Natural de Guarulhos (SP). Residia no Parque Uirapuru, em Guarulhos. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora Bom Sucesso, em Guarulhos.

Emerson Antonio da Silva, 33. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Ajudante geral. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Kevin Martins Tavares, 25. Natural de São Bernardo. Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Auxiliar mecânico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Carliane Ferreira Borges, 16. Natural de Isaias Coelho (Piauí). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Estudante. Dia 28. Cemitério Municipal de Isaias Coelho.

SÃO BERNARDO

Luiz Antônio Borges, 64. Natural de Guaira (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Robson Costa Garcia, 53. Natural de São Gonçalo (RJ). Residia na Vila Santana, em São Paulo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

DIADEMA

Maria Ferreira da Silva Santos, 89. Natural de Lagoa Grande (PE). Residia na Vila Clara, em Diadema. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Elita Maria Domingos, 81. Natural de Contendas do Sincorá (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 28. Vale da Paz.

Erivaldo Horta de Oliveira, 78. Natural de Aracaju (Sergipe). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

Daiane Margarete Marcilas Amorim, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Eldorado. Dia 28. Vale da Paz.

Gilberto de Arruda Gomes, 48. Natural de Surubim (PE). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Francisco Adriano Freitas de Lima, 41. Natural de Fortaleza (Ceará). Residia na Vila Magini, em Mauá. Comerciante. Dia 28, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.