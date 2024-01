Jeremy Renner revela ter se motivado ao pensar em filha de dez anos de idade durante recuperação de acidente

Na virada do ano de 2023 para 2024, Jeremy Renner comemorou mais do que o Réveillon, o ator celebrou sua recuperação um ano depois do acidente em que foi atropelado por um limpador de neve. Na ocasião, o artista sofreu muitas lesões, ficou internado e perdeu nove quilos.

No primeiro dia de 2024, exatamente um ano depois do acidente, Jeremy compartilhou uma música e dedicou sua motivação para se recuperar à sua filha Ava, de dez anos de idade:

A razão número um da minha recuperação é ela. Pedi que esperasse por mim quando a vi pela primeira vez, em 14 de janeiro, assim que cheguei em casa. Conforme melhorei, ela melhorou e ficou menos assustada. Simplesmente não há melhor motivador para se recuperar do que curar sua família e amigos.

Em conversa com a CNN, Renner focou em tudo o que ele é grato por ter sobrevivido, como sua filha e sua família:

- Sou tão abençoado por ter tantas coisas pelas quais viver, tenho uma família gigante, uma filha de dez anos. Eu teria decepcionado e realmente bagunçado a vida de muitas pessoas se tivesse falecido. Eu também sou muito teimoso, há muito pelo que lutar e a recuperação foi apenas um caminho de mão única na minha mente e na minha recuperação.