Noiva, Isis Valverde curte viagem à Bahia com Marcus Buaiz e família

O Ano Novo parece ter sido super gostoso para Isis Valverde, que passou ao lado da família e do noivo, Marcus Buaiz. A artista curtiu o Réveillon em Caraíva, na Bahia. Em cliques compartilhados por sua mãe nas redes sociais, é possível ver o belíssimo look escolhido pela artista para celebrar a virada de ano.

Rosalba Nable abriu um álbum de fotos no Instagram mostrando diversos registros da viagem. Neles, a matriarca surge ao lado do namorado, Carlos Wanderson, da filha e do genro. Ela ainda fez uma reflexão na legenda:

Parece uma besteira desejar tantas coisas por conta de uma virada de ano. Seria somente uma intenção capitalista??? Um simples número de dias criado para facilitar o calendário??? Seria, simplesmente uma conta pra criar esperanças??? Prefiro continuar acreditando que seja uma possibilidade de mudanças, de planejamentos e de sonhos. Natural desejar que o calor humano seja como o Sol (pertence a todos), porque falta isso no mundo. Esperar que nada nos engane e que a gente só pudesse chorar de alegria. Aspirar que a dor não existisse em nossas vidas. Que abraços e beijos não nos faltassem. Que não existisse medo, nem quedas, nem guerras. Que nossa única fome fosse de amor, muito amor. Que a gente pudesse ser feliz, de preferência, o tempo todo e se não desse (porque momentos ruins existem e são inevitáveis) que a gente, generosamente, reconhecesse os momentos felizes e as pessoas especiais com muita gratidão. Continuo caminhando em busca de minha melhor versão, esperando que neste novo livro eu possa contar uma boa história. Esses são meus votos pra 2024 para todos nós. Feliz Ano Novo. Assim seja.

Marcus e Isis decidiram dar mais um passo a relação e se tornaram noivos em dezembro.