Helicóptero com quatro pessoas cai em lago em Capitólio, no interior de Minas

Um helicóptero com quatro pessoas caiu na manhã desta terça-feira, 2, no Lago de Furnas, em Capitólio, na região centro-oeste de Minas Gerais. Três pessoas foram resgatadas e uma quarta teria submergido com a aeronave, segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros.

A corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta de 9h20 desta terça-feira. Equipes do Samu também estiveram presentes para auxiliar nos resgates. Imagens de câmeras de segurança da região registraram o momento da queda do helicóptero.

Conforme o Corpo de Bombeiros, o piloto e outros dois passageiros foram resgatados após o acidente. Eles foram levados para hospitais da região. O estado de saúde dos ocupantes do aparelho não foi divulgado.

Ainda de acordo com a corporação, houve também uma avaliação do ponto da queda da aeronave para início da operação de buscas por mergulhadores embaixo dágua. Não há informações sobre o paradeiro do quarto ocupante.

Queda de rocha

A queda do helicóptero ocorre quase dois anos após o desabamento de uma estrutura rochosa atingir quatro lanchas e deixar dez mortos na região dos cânions de Capitólio. O acidente, ocorrido no dia 8 de janeiro de 2022, também feriu outras 31 pessoas.