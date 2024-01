'Ganhei minha terceira vida', diz José Roberto Burnier após sofrer enfarte

O jornalista José Roberto Burnier, apresentador do telejornal SP2, da TV Globo, fez uma breve pronunciamento em suas redes sociais na noite desta segunda-feira, dia 1º. Após sofrer um enfarte no dia 29 de dezembro, Burnier escreveu: "ganhei minha terceira vida, graças a Deus! Muito obrigado pelas mensagens de apoio. Ótimo 2024 para todos!".

De acordo com o boletim médico divulgado pelo hospital Sírio-Libanês nesta segunda-feira, Burnier deu entrada no centro médico no dia 29 de dezembro com quadro de Enfarte Agudo do Miocárdio.

O jornalista foi submetido a um cateterismo no qual foi detectada a oclusão da coronária descendente anterior. Com o diagnóstico, Burnier passou então por uma angioplastia nesta artéria com implante de stent, um dispositivo em forma de tubo para manter a artéria aberta para o fluxo de sangue.

Burnier segue internado na unidade coronariana do hospital e está sendo acompanhado pela equipe do cardiologista Roberto Kalil Filho.

Câncer em 2019

O fato de Burnier se referir a uma terceira vida e não segunda, se deve ao fato dele ter sido diagnosticado com um tumor na base da língua, em 2019. Na época, ele ficou afastado da TV por cerca de cinco meses para tratar o câncer.