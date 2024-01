Saiba quem é o novo amor de Mel Maia, João Maria Pereira

A virada do ano de 2023 para 2024 trouxe novos ares e novos amores para algumas pessoas e foi exatamente isso que aconteceu com Mel Maia. No dia 31 de dezembro, a atriz assumiu um novo relacionamento. O sortudo? João Maria Pereira.

Mas afinal, quem é o bonitão que roubou o coraçãozinho da beldade? João é atleta português e os dois já estão enfrentando rumores de um relacionamento desde meados de setembro, depois de uma viagem da atriz a Portugal com a amiga Mari Menezes.

Os dois passaram a trocar elogios e comentários nas redes sociais e começaram a levantar suspeitas nos fãs que acompanham a interação deles nas redes.

O jovem de 18 anos de idade é nascido em Portugal, no norte do país. Em entrevista ao site Surfe Total, João contou que surfa desde os nove anos de idade e o processo foi natural, pois seu pai tem uma escola de surfe.

Na mesma conversa, o atleta confessou que é fã de Gabriel Medina e Ítalo Ferreira e tem os dois como grandes inspirações no surfe. Recentemente, João se tornou campeão sub-18 em Aveiro, cidade portuguesa.

Apesar de ser um surfista super ativo, ele prefere se manter discreto nas redes sociais e sua conta no Instagram tem exatas 15 publicações, sendo uma delas com Mel Maia.