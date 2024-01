Nattanzinho desabafa sobre problemas de saúde que o afastaram dos palcos: Essa pequena pausa será necessária

Ao que parece, Nattanzinho está passando por uma fase tensa. Isso porque o cantor decidiu dar uma pausa na carreira por estar enfrentando problemas de saúde. Na última segunda-feira, dia 2, ele desabafou ao Portal Leo Dias e entregou detalhes da doença que o fez se afastar dos palcos.

Nattanzinho foi diagnosticado com crise de esofagite, que se agravou após contrair a bactéria H Pylori, precisando parar de tomar as medicações voltadas para refluxo, causando diversos problemas nas cordas vocais.

- Estou vivendo um misto de muitas emoções nesse momento. Para quem me conhece sabe que participar do show da virada em Copacabana é um sonho de menino. Um menino nordestino que quer levar a força da nossa musica para o mundo. Fiz questão de ir justamente para isso. O forró merece ter um representante num palco tão importante! É como se o Xand, João Gomes, Mari Fernandez estivessem lá também. Mas, ao mesmo tempo estou vivendo um momento de desafios com minha voz. Essa pequena pausa será necessária. Já tenho recebido muito apoio do meu publico, um monte de mensagens lindas. Sei que vou ser acolhido e logo o Nattanzinho volta com força total, disse.

Já na nota oficial, a equipe do artista explicou:

Por recomendação médica e fonoaudiológica, Nattan irá se afastar dos palcos - por alguns dias - para focar 100% na sua saúde. O cantor tratou, nos últimos três meses, uma infecção (H. Pylori) com fortes antibióticos que causaram um grande refluxo. Os remédios para amenizar esse refluxo não puderam ser administrados durante o tratamento da H pylori. Com isso, as suas cordas vocais foram prejudicadas e apareceu um edema. A consequência desse quadro é uma forte rouquidão e afonia em casos de grande esforço por longo tempo. A pausa é necessária para plena recuperação. Nattan agradece o entendimento e o acolhimento que o momento requer e, em breve, voltará aos palcos com toda sua energia, inclusive e especialmente nas cidades em que os shows precisaram ser adiados.