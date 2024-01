Luan Santana compartilha foto com relógio luxuoso que ganhou de Cristiano Ronaldo e penetra dá detalhes de festa luxuosa

Luan Santana teve uma passagem de ano bem diferente. O cantor foi convidado pelo jogador de futebol Cristiano Ronaldo para cantar após a virada de ano e realizar o sonho da mãe do craque de conhecê-lo. O artista se apresentou em um hotel na Ilha da Madeira, em Portugal.

Na noite da última segunda-feira, dia 1°, Luan então decidiu compartilhar alguns cliques da comemoração e surpreendeu ao aparecer coladinho com a mãe do jogador de futebol.

Que honra começar 2024 ao lado dessa família tão especial! Valeu pelo convite, Cristiano, se derreteu na legenda.

Entre as fotos que foram escolhidas, o cantor também selecionou uma em que aparece ao lado de CR7 e exibe o seu mais novo presente dado pelo atleta: um relógio Rolex avaliado em 432 mil reais.

Mas não parou por aí! Maria Dolores Aveiro, mãe de Cristiano Ronaldo, não estava apenas comemorando o Réveillon em grande estilo e curtindo as músicas de um de seus artistas favoritos, ela também estava celebrando a chegada de seus 69 anos de idade.

E o atleta decidiu dar um presente nada modesto para a mãe. O craque do Al-Nassr escolheu comprar um Porshe Cayanne. O carro de luxo é avaliado em 150 mil euros, cerca de 697 mil reais na cotação atual.

Em conversa com o Metrópoles, a atriz Monique Mon confessou que entrou de penetra na comemoração de luxo da família de CR7. Mas não foi muito intencional ou planejado, viu?!

A artista contou que estava no hotel a convite de uma amiga e acabou descobrindo que estava rolando uma grande festa no andar a cima de onde elas estavam. Ouvindo as músicas e diversão, ela decidiu ir conferir o que estava rolando e se surpreendeu com os nomes famosos presentes:

- Uma amiga minha estava com o pé machucado e voltou para o quarto, o marido da outra também e ela não podia sair. Todo mundo desanimado. Em cima do quarto dela estava rolando essa festa e eu jamais imaginaria que era do Cristiano Ronaldo. Aqui estava muito apagado. Aí, eu fui buscar a festa lá em cima, mas fui pelas escadas de incêndio porque os elevadores estavam bloqueados para a festa. Fui pelas escadas, um piso acima e caí na festa do Cristiano Ronaldo, com Luan Santana e outros famosos. Só fui saber quem era o dono da festa horas depois de estar lá.

Sem se abalar com os convidados de luxo, a atriz decidiu apenas curtir o momento e continuar passando despercebida pelos seguranças, uma vez que não estava usando nenhum tipo de identificação como convidada:

- Não dei importância para os convidados famosos, não fiquei pedindo para tirar foto. Fiquei curtindo a festa e rezava para não ser apanhada por algum segurança porque eu estava sem pulseira, sem credencial, sem nada.

Na sequência, Monique revelou que ficou com muito medo de ser expulsa da comemoração, mas não chegou a ser apanhada em nenhum momento e conseguiu curtir a festa sem grandes problemas ou chamar a atenção para si.