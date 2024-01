Terremotos o Japão deixam pelo menos 48 mortos e autoridades renovam alertas sobre tremores

O Japão atualizou para 48 o número de mortos, após uma série de terremotos que chegaram a até 7,6 graus de magnitude na segunda-feira, dia 1º. Réplicas do abalo continuaram a afetar a província de Ishikawa e autoridades alertaram que mais terremotos podem ocorrer.

Outras 16 ficaram gravemente feridas, enquanto os danos às casas eram tão grandes que não puderam ser avaliados imediatamente, disseram as autoridades. Relatos da mídia japonesa indicaram que dezenas de milhares de residências foram destruídas.

Ondas com mais de um metro atingiram alguns lugares. Pessoas evacuadas de suas casas se reuniram em auditórios, escolas e centros comunitários. Os serviços de trens-bala na região foram interrompidos, mas grande parte foi restabelecido nesta terça-feira, 2. Trechos de rodovias foram fechados. Meteorologistas previram chuva, gerando preocupações sobre edifícios e infraestrutura já desmoronados.

Alertas de tsunami

A Agência Meteorológica do Japão emitiu, na segunda-feira, um alerta de tsunami importante para Ishikawa e alertas ou avisos de tsunami de nível inferior para o restante da costa oeste da ilha principal do Japão, Honshu, e também para a ilha do norte de Hokkaido. O alerta foi rebaixado algumas horas depois, e todos os alertas de tsunami foram suspensos até a manhã desta terça-feira. Fonte: Associated Press